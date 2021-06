Meteo: l’alta pressione prova a spingersi con più decisione sul Cilento | VIDEO

L’alta pressione è presente sul Mediterraneo occidentale ma non riesce ancora a spingersi con decisione sull’ Italia. Di conseguenza infiltrazioni fresche in quota danno il via a temporali pomeridiani che dalle zone interne riescono a raggiungere anche le coste.

Ecco le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano nel week end.

SABATO: al mattino sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio si rinnova il rischio di temporali nelle zone interne. Temperature stabili. DOMENICA: prevalentemente soleggiato su tutto il settore grazie ad un maggiore rinforzo dell’alta pressione. Temperature in aumento .