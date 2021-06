Integratori alimentari: guida all’acquisto sul web

Una dieta sana ed equilibrata e uno stile di vita lontano dallo stress non bastano per tenere alla larga i problemi di salute. Per fortuna, la natura ci tende la mano e offre gli ingredienti migliori per gli integratori alimentari.

Vitamine, fibre, sali minerali, fermenti lattici ed estratti vegetali, sono tra i principali ingredienti degli integratori alimentari, che possono essere generalmente definiti come delle fonti di nutrienti e di sostanze di cui il corpo è carente.

Se stai cercando dei rimedi naturali con cui rinforzare l’organismo, contrastare i disturbi e alleviare alcune fastidiose sintomatologie, su Internet esiste una ricca varietà di integratori alimentari. Ma siamo sicuri che tutti i prodotti in vendita online sono sicuri? Scopriamo di quali produttori fidarsi.

Dove comprare gli integratori alimentari

Gli integratori alimentari possono essere acquistati in molti esercizi commerciali: dalle farmacie alle parafarmacie, passando per le erboristerie e i supermercati, fino alle palestre. A partire dal periodo di lockdown, molti italiani hanno iniziato a considerare i canali di vendita online e le piattaforme di e-commerce.

Dunque, il mercato degli integratori alimentari si sta spostando verso internet, dove è privilegiata la vendita al dettaglio, perfetta per costruire un rapporto di fiducia tra produttore e consumatore. Come Leonardo Medica, azienda impegnata nello sviluppo e nella vendita di prodotti per la salute e il benessere della persona, che attraverso il sito internet, promuove gli articoli in vendita e allo stesso tempo divulga contenuti utili ai visitatori del website riguardo uno stile di vita più sano e coscienzioso.

Non tutti però lavorano sul web come Leonardo Medica: in rete si celano potenziali rischi come l’acquisto di prodotti contraffatti, con sostanze di scarsa qualità o diverse da quelle dichiarate.

Per chi vuole acquistare un integratore alimentare sul web, è bene seguire queste semplici regole:

Prima di procedere all’acquisto, verificare che le sostanze e gli ingredienti siano ammessi dalle normative europee ed italiane . L’elenco completo delle sostanze autorizzate è consultabile sul sito del Ministero della Salute.

. L’elenco completo delle sostanze autorizzate è consultabile sul sito del Ministero della Salute. Controlla le etichette del prodotto che stai per acquistare: devono riportare gli effetti reali fisiologici e nutrizionali. Non fidarti di promesse mirabolanti e risultati garantiti al 100%.

del prodotto che stai per acquistare: devono riportare gli effetti reali fisiologici e nutrizionali. Non fidarti di promesse mirabolanti e risultati garantiti al 100%. Occhio all’azienda, che deve essere registrata nell’elenco nazionale degli integratori alimentari. Un sito chiaro, ben fatto e completo di ogni informazione è un plus da non sottovalutare.