Gioi, crolla ancora il muro del convento: è polemica

Infuria la polemica a Gioi per il crollo di una porzione del muro di cinta del Convento di San Francesco. A provocare il fenomeno il maltempo degli ultimi giorni. Ma a innescare polemiche non è soltanto il danno ad un’area di grande interesse storico, quanto il fatto che lo stesso muro, con la strada sovrastante, era già crollato alcuni mesi fa. Al ripristino, completato solo poche settimane fa, è seguito un nuovo crollo e il rischio è che la situazione possa aggravarsi ulteriormente.

Di qui le polemiche di cittadini e opposizione.

“E’ incredibile che a pochi giorni dalla conclusione dei lavori su via San Francesco relativi al crollo di parte del muro sul piazzale del Convento e alla relativa chiusura della strada, un altro crollo del muro si sia verificato più a monte dell’intervento – accusa il consigliere Leopoldo Errico – Sorgono inevitabili alcune domande: chi ha diretto i lavori? C’è stato un errore nell’esecuzione? Una sottovalutazione del problema? Un progetto poco efficace?”

“Più in generale c’è da dire che la parte pubblica (in questo caso l’Amministrazione Comunale) deve essere sempre attenta e vigile in tutte le fasi delle opere, dal progetto all’esecuzione. Il vecchio giochino dello scarico delle responsabilità è inutile”, conclude.