Cilento, al via tirocini formativi con il Piano di Zona S8

Il Piano di zona S8 ha pubblicato un Avviso pubblico per la selezione di persone in età da lavoro da inserire in Tirocini di Inclusione sociale e lavorativa. C’è tempo per partecipare fino al prossimo 30 giugno. 45 le persone da impiegare nei tirocini. Questi saranno destinati a fruitori del reddito di cittadinanza o soggetti in condizioni di indigenza o ancora con attestazione Isee inferiore a seimila euro.

Tirocini formativi: le modalità

I tirocini avranno durata di sei mesi; per ciascun tirocinante è prevista una indennità mensile lorda pari a cinquecento euro. Il valore complessivo dell’indennità sarà di seimila euro e il monte ore non eccederà le 30 ore settimanali.

Le domande

Per presentare domanda bisognerà compilare un modello presente sul sito del piano sociale e trasmetterlo al responsabile dell’ufficio di piano entro le ore 14 del 13 giugno a mezzo Pec o posta raccomandata.

Sulla base delle domande ricevute verrà stilata una graduatoria che darà precedenza a chi ha un reddito più basso.