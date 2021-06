Open day con Astrazeneca: primo stop in Campania

La Asl Napoli 2 ha confermato l’open day di questa sera dalle 19 alle 23 in nove centri vaccinali. Le dosi somministrate saranno di Pfizer e Moderna. La serata era stata prevista con Astrazeneca, poi il cambio dopo gli ultimi sviluppi. L’indicazione di non somministrare questo siero agli under 60, infatti, impedisce di fatto che lo stesso venga inoculato in giornate in cui la vaccinazione è aperta a tutte le età.

L’open day si terrà comunque ma con altri vaccini: disponibili 4.000 dosi di Pfizer e Moderna che verranno somministrate a cittadini dai 18 anni in su.

Il territorio della Asl Napoli 2 comprende un’ampia parte della provincia partenopea, dall’area flegrea all’entroterra giuglianese, più le isole di Ischia e Procida.