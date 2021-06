L’almanacco del 10 giugno 2021

E’ il 161° giorno dell’anno, 23ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 204 giorni.

Santi del giorno

Beata Diana degli Andalò (Vergine)

San Getulio (Martire)

Sant’Asterio (Vescovo)

Etimologia

Diana, “Divia”, antico termine pre-latino che significa “splendente, luminosa”, venne poi trasformato in “Diana,” nome della dea italica dei boschi e della vegetazione, personificazione dell’astro lunare, nonché protettrice della caccia.

Proverbio del giorno

Ognuno patisce del suo mestiere

Aforisma del giorno

Si fanno regole per gli altri ed eccezioni per se stessi (Charles Lemesle)

Accadde Oggi

1938 – Primo fumetto di Superman

1924 – Delitto Matteotti

1981 – La tragedia di Vermicino

Sei nato oggi?

I nati il 9 giugno mostrano spesso un dualismo che li porta a essere individui forti, decisi e determinati in un campo e curiosamente passivi e restii ad agire, in un altro: per esempio, possono ostentare grande decisione nel lavoro ed essere timidi nelle relazioni sociali, o all’inverso. Tale dualismo può verificarsi anche all’interno di uno stesso campo ed essere molto variabile; perciò, soprattutto nella sfera emotiva, gli altri spesso non sanno che cosa aspettarsi da una persona del genere. I nati il 9 giugno hanno un’intelligenza vivida e una mente logica, ma talvolta si comportano in maniera impulsiva. Devono controllare l’espressione delle emozioni più primitive come rabbia, gelosia, ammirazione invidiosa o altre forme insane di adorazione: per riuscirvi, non c’è che l’educazione mentale.

Celebrità nate in questo giorno

1922 – Judy Garland

1819 – Gustave Courbet

1959 – Carlo Ancelotti

Scomparsi oggi

1836 – André-Marie Ampère

1967 – Spencer Tracy

1926 – Antoni Gaudí

2004 – Ray Charles