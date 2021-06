Patrimonio edilizio: accordo tra Roccagloriosa e Comunità Montana

ROCCAGLORIOSA. Approvato un protocollo d’intesa da parte della comunità Montana “Bussento – Lambro e Mingardo” per la gestione in forma associata del patrimonio edilizio esistente finalizzato allo sviluppo sostenibile e al miglioramento degli ambienti urbani.

Uno degli ultimi enti ad aderire è quello di Roccagloriosa, comune amministrato dal sindaco Giuseppe Balbi. Una convenzione che prevede, tra l’altro, la costituzione ed il funzionamento di un Ufficio Tecnico Associato.

Per palazzo di città sarà in questo modo possibile “garantire un’azione qualificata delle amministrazioni, sempre più alla prese con norme e disposizioni di difficile comprensione e di incerta applicazione, uniformare gli interventi di riqualificazioni previsti sul territorio, condividere le informazioni anche per programmare ulteriori agevolazioni da parte dei comuni e per ridurre i tempi di attuazione degli interventi con procedure standardizzate, programmare e realizzare attività di progettazione per interventi pubblici utilizzando i Tecnici della Comunità Montana, programmare l’attuazione di contratti di parneriato pubblico/privato o altre forme di collaborazioni e cooperazione con il settore privato, nel rispetto di quanto consentito dal Codice degli Appalti e avviare corsi specifici di formazione”.

Un’intesa che dunque sarà in grado di far raggiungere molteplici obiettivi alla comunità e che sarà propedeutica anche ad uno sfruttamento maggiori degli incentivi fiscali messi a disposizione dal Governo, nonchè dalla Regione.