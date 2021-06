Come diventare sviluppatore web partendo da zero

Se siete tra quelli che da sempre amano smanettare con il codice e i computers, il web e i relativi programmi e se diventare uno sviluppatore web è sempre stata la vostra ambizione, ma non sapete da che parte iniziare allora le prossime righe vi saranno utili, molto utili!

Come diventare sviluppatore web: i consigli di chi se ne intende

In questo articolo vi parliamo del percorso da seguire per diventare sviluppatore web e di come trasformare la vostra passione in un vero e proprio lavoro.

Perché è possibile diventare sviluppatori web anche partendo da zero, basta avere tanta, tanta passione e voglia di imparare!

Ma oltre ad avere passione, voglia di imparare e un po’ di spirito di sacrificio, ci vuole la giusta mentalità: porsi obiettivi chiari e individuare il percorso giusto da seguire per raggiungerli è il primo passo per diventare sviluppatore web.

Come diventare sviluppatore web: le basi

Se Steve Jobs è diventato Steve Jobs partendo da un garage voi potete tranquillamente diventare sviluppatori web partendo dal salotto di casa vostra: vi basta una connessione a internet. Iniziate seguendo piccoli programmi gratuiti online (come ad esempio quelli di Codeacademy) per farvi le basi, in sostanza quell’infarinatura che vi serve per iniziare.

Come diventare sviluppatore web: Google is the key

Sembra un consiglio scontato e banale, ma se si vuole davvero diventare uno sviluppatore è importante essere bravi a reperire risorse online: corsi, progetti formativi, tutorial, meetup. Bisogna essere ricettivi verso tutto ciò che possa instradarvi lungo il percorso giusto da seguire.

Come diventare sviluppatore web: scegliere il corso giusto

Una volta seguiti questi due passaggi introduttivi, se si è sempre convinti di voler diventare sviluppatore web è bene seguire un corso specifico su questi argomenti.

Ma come scegliere quello giusto?

Sono quattro i fattori da prendere in considerazione:

qualità dell’ente che lo eroga;

qualità del programma;

qualità dei materiali;

qualità e modalità della fruizione del corso.

Non solo, bisogna prestare molta attenzione alle materie che si vogliono imparare.

Ci sono framework molto richiesti sul mercato, come Laravel e Vue.js, che provengono da due linguaggi, PHP e JavaScript, ovvero le basi della programmazione, senza le quali non si può diventare programmatori per due motivi fondamentali:

non si hanno appunto le basi per evolversi in futuro come programmatori di un certo livello;

se si è incerti fin da subito sul percorso specifico da intraprendere prima o poi i “nodi vengono al pettine”: meglio essere sviluppatori lato back end o front end? Decidetelo subito, durante l’apprendimento delle basi!

Come diventare sviluppatore web: diploma o laurea?

Non ci vuole necessariamente una laurea per fare il programmatore: i developer che hanno mansioni esecutive, spesso e volentieri non hanno la laurea, o il più delle volte hanno completato solo il primo ciclo e hanno una laurea triennale.

Ci sono tante scuole post università in Italia che comunque ti potranno indirizzare verso questa splendida professione, LaraMind è una di queste.



LaraMind è il punto di riferimento in Italia per quanto riguarda la formazione Laravel e Vue.js: corsi in aula e da remoto, corsi per aziende e percorsi full stack. Una scuola che segue lo studente dai primi passi nel mondo della programmazione fino a percorsi più avanzati.