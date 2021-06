Campagna vaccinale, il plauso della Cgil di Agropoli

Riceviamo e pubblichiamo, di seguito, noto stampa del segretario della Cgil di Agropoli Luigi Tomasco in merito all’andamento della campagna vaccinale in città:



Fin dai primi giorni dell’anno, la Camera del Lavoro di Agropoli ha svolto una costante opera di convincimento e persuasione dei propri iscritti affinché aderissero alla campagna di immunizzazione.

Oggi possiamo trarre un primo bilancio e affermare che in tantissimi hanno, e stanno continuando a rispondere in maniera responsabile, aiutandoci a superare la triste fase della pandemia. E possiamo aggiungere che pure la stessa organizzazione sanitaria territoriale sta dando prova di un livello di efficienza elevato ed encomiabile. Con tempi di attesa ben al di sotto delle tradizionali aspettative.

La riapertura dell’Ospedale civile ha segnato un momento importante per l’intera comunità agropolese: tante erano state le battaglie che negli anni la Cgil aveva condotto affinché questo traguardo potesse essere raggiunto.

Ed anche la scelta dell’amministrazione comunale di dare vita ad un secondo centro di vaccinazione in viale Lombardia si è dimostrata efficace nel contribuire a raggiungere, già ad oggi, il traguardo del 50% della popolazione vaccinata.

Anche per queste ragioni, la Camera del Lavoro di Agropoli continuerà a dare il proprio contributo per la crescita della comunità. Oggi più di ieri.

Luigi Tamasco

Segretario CGIL Agropoli