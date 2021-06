Angelo Alessio: nuova esperienza all’estero per il tecnico capaccese

Nuova esperienza alle porte per il tecnico Angelo Alessio. L’allenatore nato a Capaccio-Paestum nel 1965 è stato ufficializzato, infatti, oggi dal Persija Jakarta club che milita nella Liga Indonesia, prima divisione nazionale. Lo stimato trainer sposa cosi la causa del team indonesiano che tramite i suoi canali ufficiali ha annunciato il tesseramento dello stesso mister.

Angelo Alessio: dopo la parentesi in Scozia nuova avventura all’estero

Dopo gli inizi in panchina alla guida delle giovanili del Napoli Angelo Alessio arrivò anche nello staff tecnico della prima squadra partenopea. L’allenatore collaboro, tra il 2002 ed il 2003, al fianco di Sergio Buso, Andrea Agostinelli e Franco Colomba. Poi le paretesi alla guida di imolese, Massese e Spal tra C1 e C2 a cavallo delle stagioni 2004-2008. Poi l’esperienza con Antonio Conte al Siena prima, nel 2010, alla Juventus poi, nel periodo 2011-2014, per finire ala Chelsea, 2016-2018. Nel 2019, per sei mesi, arriva la panchina del Kilmarnock nella massima lega scozzese. Nei giorni scorsi sembrava ad un passo l’esperienza in Iran con l’Esteghlal, accordo poi arenato visto il recente annuncio con il Persija Jakarta.

Le prime parole del tecnico del Persija Jakarta

Tramite il suo account ufficiale Instagram Angelo Alessio è parso raggiante per la nuova avventura. L’ex calciatore in Serie A con le maglie di Juventus, Avellino e Bologna ha colto l’occasione per salutare i suoi nuovi tifosi.

Entusiasmo anche in casa indonesiana

Il tecnico originario di Capaccio-Paestum ha rilasciato poi tramite i canali ufficiali della società le sue prime parole:

“Porto al servizio del club l’esperienza e la conoscenza che ho acquisito negli anni in cui ho allenato in Europa. Dovremo lavorare duro in modo da poter raggiungere ciò che ci stiamo prefiggendo. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, sono pronto“.

Lo stesso club indonesiano aveva da poco annunciato Angelo Alessio.

“Annuncio ufficialmente che l’allenatore del Persija è Angelo Alessio. Vogliamo un programma a lungo termine e Angelo è la persona giusta di cui abbiamo bisogno”

“Saya membawa pengalaman dan pengetahuan yang saya dapat saat melatih di Eropa ke Persija. Meski begitu kita tetap harus menambah kerja keras lagi agar bisa meraih apa yang kita targetkan,” ungkap Angelo Alessio 💪#BenvenutoAngeloAlessio #BelieveIn12 #PersijaJakarta pic.twitter.com/61obqs4PW2 — Persija Jakarta (@Persija_Jkt) June 10, 2021