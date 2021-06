Agropoli, rubate piante della Parrocchia di Sant’Antonio

AGROPOLI. Rabbia per un furto registrato nella notte in località Moio di Agropoli. Un colpo di modico valore ma che proprio per questo e per le modalità ha creato ancor più indignazione. Sono state rubate, infatti, 2 grandi piante di cicas presenti davanti all’ingresso della Parrocchia.

“Chiunque avesse visto qualcosa di strano o disponga di videosorveglianza privata che possa vedere la zona in questione e scoprire i ladri non esiti a contattarmi”, dice Marco Funicello, uno dei volontari della zona che si occupa di curare il decoro del piazzale della Chiesa di Sant’Antonio.

Il caso sarà denunciato ai carabinieri. “Rubare è reato. Farlo ai danni di una Parrocchia è molto più grave”, conclude rammaricato.