Agropoli: il sogno di Nicola e Maria è realtà. Ecco la loro “Farmhouse”

Come trasformare un meraviglioso borgo del 1600, una contea di 6.5 ettari di terreno che consente la produzione di prodotti agricoli a KM 0, in una straordinaria location per le tue vacanze in Cilento.

Nicola Ciongoli e Maria Matarazzo, agropolesi d’adozione, si sono impegnati per ben due anni e mezzo affinché il loro sogno si trasformasse in realtà. Così è nata “Le Querce-Farmhouse”, in Via Crocicchie ad Agropoli.

Situata in una posizione esclusiva, nel cuore del Cilento, immersa nel verde, interamente fatta in pietra e con un panorama mozzafiato.

La struttura è circondata da ulivi centenari, abeti, frutteti e un magnifico esemplare di quercia da cui deriva il nome della Farmhouse.

Gli ospiti che alloggiano in questo angolo di paradiso, tra le tante bellezze, potranno ammirare subito una piccola, ma graziosissima Chiesa del 1690, sorgenti, vasche dove in passato le donne lavavano il bucato, a testimonianza del valore, anche storico, che possiede la struttura.

Un luogo suggestivo che permetterà di godere del meritato relax a bordo piscina, sorseggiando un buon drink. Le camere, dotate di tutte i comfort, sono suddivise in varie tipologie: Standard, alla Superior, Family, Suite con Jacuzzi e letto King size, con dimensioni che variano dai 16 ai 40mq, tutte con ingresso indipendente, curate nei minimi particolari con richiami alla natura, pareti in legno e dettagli in puro legno d’ulivo, ogni camera è dotata di climatizzatore, frigobar, smart TV, telefono, WI-FI, rendendo così ogni camera differente.





“Le Querce-Farmhouse”, dispone di un ristorante accessibile a tutti, non solo agli ospiti della struttura, qui sarà possibile gustare la tipica cucina cilentana, con carni locali a produzione propria, frutta, verdura dell’orto e quindi a KM 0 e il pescato del giorno. Insomma il soggiorno si trasformerà, magicamente, in un percorso tra i sapori del territorio.

Inoltre, nella struttura, dopo la stagione estiva, sarà possibile organizzare percorsi della fattoria didattica, dove l’ospite potrà essere coinvolto in prima persona in attività quotidiane e toccare con mano i prodotti, vedere come arrivano sulla tavola e, soprattutto, quanto sono importanti per il nostro stile di vita.

Quest’estate concediti una vacanza da sogno, tra benessere, cultura e buon cibo, il perfetto connubio tra natura e tradizione, ad Agropoli, Nicola e Maria ti stanno aspettando!

Per info e prenotazioni:

Nicola : 3394588607

Maria : 3665490048

info@lequercefarmhouse.it

www.lequercefarmhouse.it

Segui anche gli account social:

Facebook: “Le Querce-Farmhouse” Instagram: @lequercefarmhouse

InfoCilento è il più grande e il più letto portale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Conta ogni giorno 50mila lettori (dati certificati da Google Analytics) ed è tra i primi 500 siti in Italia.

Contattaci per pubblicità, recensioni, servizi video: avrai la massima visibilità ai prezzi più bassi del mercato! Scegli la professionalità!

Per informazioni: info@infocilento.it o 388 140 65 94