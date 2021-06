Sporting Sala Consilina, ecco Antonio Zancaro

Negli ultimi giorni il Sala Consilina, calcio a 5, ha ufficializzato l’acquisto di Antonio Zancanaro. Un grande colpo per la squadra salese, si tratta di un centrale difensivo, che ha grande feeling con il gol, infatti è un giocatore fondamentale per la categoria, che assicura molto equilibrio sia nella fase difensiva sia nella fase offensiva.

Ecco alcune dichiarazione del neo acquisto: “A fine febbraio sono stato ad un passo dal vestire questa maglia, ma alla fine abbiamo intrapreso strade diverse. Ora questo momento, per fortuna, è arrivato”.

Il nuovo acquisto del Sala Consilina ha concluso le sue prime dichiarazioni da giocatore dei salernitani, caricandosi per la nuova stagione: “Cercherò di dare il meglio di me in fase difensiva”.