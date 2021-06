CASTELLABATE. «Dopo 10 anni il parcheggio di Villa Matarazzo è ancora in terra battuta, pieno di buche e polveroso come le strade del Texas nei famosi film western». A dirlo il consigliere Luigi Maurano che ricorda le parole dell’ex sindaco Costabile Spinelli il quale, nella campagna elettorale del 2011, annunciò la posa in opera dell’asfalto. Di fatto ciò non è avvenuto, nonostante siano passati dieci anni.

Ma non finisce qui: «Prima il Comune di Castellabate aveva la gestione di Villa Matarazzo, ora invece no. Il cancello di Villa Matarazzo è chiuso. Ed è il simbolo di un fallimento politico amministrativo che ha responsabilità precise», attacca Maurano.

«Per più di 20 anni Villa Matarazzo è stata gestita dal Comune di Castellabate. Con questa Amministrazione non solo si è persa qualsiasi gestione ma addirittura si deve pagare per usufruire del parcheggio», osserva il consigliere Luigi Maurano, ricordando che il Comune di Castellabate paga ogni anno 20.000,00 euro al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano per poter utilizzare il parcheggio di Villa Matarazzo.

«In pratica siamo diventati ospiti in casa nostra», sottolinea il consigliere comunale. E conclude: «Ridiamo Villa Matarazzo ai cittadini di Castellabate».