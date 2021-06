Sp161 Casal Velino – Ascea riaperta con limitazioni

CASAL VELINO. Circolazione ridotta e divieto di transito per i mezzi pesanti sulla Sp161 che collega Casal Velino ad Ascea. L’arteria è stata interessata nella giornata di ieri da un sopralluogo dei vigili del fuoco e per verificare la stabilità del viadotto sul fiume Alento.

Nei giorni scorsi, infatti aveva destato clamore la foto di un pino che spuntava fuori dal cemento. Alcuni utenti avevano fatto scattare l’allarme considerato che la pianta era presente lì da diversi anni e con le sue radici avrebbe potuto compromettere la stabilità dell’infrastruttura.

Così, nella giornata di ieri, gli uffici comunali e provinciali, hanno disposto la chiusura al transito della SP161. Si attende ora l’esito della perizia sulla sicurezza del tratto viario.

Nell’attesa disposte limitazioni al transito e il divieto per i mezzi pesanti. La speranza è che con piccoli interventi di manutenzione la strada possa tornare ad essere fruibile. La sua chiusura, a ridosso della stagione estiva, determinerebbe non pochi disagi in un periodo in cui le presenze aumentano notevolmente.