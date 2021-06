Operatori turistici: al via le vaccinazioni a Capaccio Paestum

CAPACCIO PAESTUM. Sono cominciate ieri le vaccinazioni per gli operatori turistici di Capaccio Paestum. Presso il centro vaccinale di Capaccio Scalo è somministrato il siero Johnson & Johnson. Hanno potuto sottoporsi all’inoculazione del siero titolari, gestori e personale delle strutture ricettive. Gli appuntamenti proseguiranno nei prossimi giorni.

Vaccini agli operatori turistici: l’importanza dell’iniziativa

L’iniziativa ha grande valenza considerato che Capaccio Paestum è uno dei centri della provincia salernitana con il maggior numero di strutture ricettive. La città può vantare un grande afflusso di visitatori tutto l’anno grazie al turismo balneare e all’area archeologica di Paestum.

«Favorire la vaccinazione degli operatori turistici significa mettere in sicurezza non solo i lavoratori di un settore così importante per il nostro territorio, ma anche garantire maggiore sicurezza a visitatori e turisti che sceglieranno Capaccio Paestum», le parole del sindaco Franco Alfieri.

«È per questo che abbiamo accolto con entusiasmo e abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa organizzata da Confindustria Salerno in collaborazione con il Gal Terra è Vita per vaccinare gli operatori turistici. – ha concluso il primo cittadino – Rendere la nostra terra Covid free vorrà dire offrire a turisti italiani e stranieri un motivo in più per soggiornare nella Città dei Templi».

La situazione contagi

Nelle ultime 24 ore a Capaccio Paestum non si sono registrati nuovi contagi. Al contrario sono 3 i guariti. Gli attualmente positivi sono 26.