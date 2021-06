Altro che covid! Ciro Manfredi apre una nuova pizzeria ad Agropoli

Dopo dieci anni dall’apertura della sua prima pizzeria a Scafati, Ciro Manfredi inaugura il suo nuovo locale ad Agropoli. Aperto da oggi, martedì 8 giugno 2021, si chiamerà “Gusto Pizza&Bun”.

In un momento così difficile per l’intero comparto ristorazione, tra i più colpiti dalle restrizioni anti-Covid, c’è chi riesce ad ampliare i propri orizzonti, crescendo all’insegna della passione per la buona cucina e la qualità dei prodotti.

“Insieme al mio team crediamo molto in questo nuovo progetto che nasce in una delle città turistiche più belle d’Italia. – spiega Ciro Manfredi – È stato un anno complesso, ma non ci siamo mai arresi, anzi ci siamo adattati alle esigenze del momento per offrire sempre un servizio migliore. Inoltre, è stato un buon momento per sperimentare nuove tecniche ed aumentare ulteriormente la qualità dei nostri prodotti”.

La pizza di Ciro Manfredi

Da tempo, ormai, Ciro Manfredi è promotore della pizza contemporanea, sottile al centro, cornicione alto, soffice e ben alveolato, impasto leggero a lunga lievitazione, e condimento con prodotti di prima scelta.





Tutto ciò sarà protagonista, da martedì 8 giugno, al “Gusto Pizza&Bun” sul lungomare di Agropoli, dove Ciro oltre alla pizza, servirà anche panini bun.

Un momento di crescita, frutto di tanto sacrificio e passione per l’arte della farina che arriva da lontano.

La storia

Già giovanissimo Ciro Manfredi lascia la sua città e la famiglia per imparare il mestiere del pizzaiolo. Lo fa a Capri dove per anni è dietro il bancone di una delle più importanti location dell’isola. Poi ritorna a Scafati e nel 2011 apre la sua prima pizzeria “da Ciro”, al centro Plaza.

Inizialmente fa solo asporto, ma gli scafatesi apprezzano, dandogli la possibilità di ingrandirsi, con una sala interna e due esterne.

Tanti i momenti di soddisfazione, tra i vip che approdano al suo locale, alle partecipazioni al Napoli Pizza Village, sino a New York nel dream team con i migliori pizzaioli campani. Oggi, inoltre, Ciro Manfredi fa parte della Associazione Pizzaiuoli Napoletani.





Dall’8 giugno 2021 inizia una nuova sfida, sul lungomare di Agropoli, nel cilento, con “Gusto Pizza&Bun”. Per informazioni e prenotazioni 0974274368 – 3342348675

