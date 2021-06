Agropoli, fracasso dall’Impastato: ancora proteste da località Moio

AGROPOLI. A distanza di quattro mesi dall’ultima segnalazione, tornano a farsi sentire i cittadini di località Moio. Motivo della protesta? Il fracasso e la musica (giudicata eccessivamente alta) che arrivano dal Palazzetto dello Sport Peppino Impastato.

Musica alta al palazzetto Impastato: la protesta dei residenti

Una situazione già denunciata la scorso inverno quando i cittadini chiesero immediati interventi sia per limitare gli atti vandalici ai danni della struttura sportiva, ormai devastata da ignoti, che per frenare la musica proveniente dal suo interno, nonostante le restrizioni dovute all’emergenza covid (leggi qui).

InfoCilento venne a sapere in quell’occasione che effettivamente in alcuni giorni della settimana, in orario serale, talune persone si intrattenevano all’interno del Palazzetto per provare uno spettacolo che si sarebbe dovuto tenere in zona, il tutto sarebbe avvenuto l’avallo dell’amministrazione comunale o di un componente della stessa.

Alla nostra redazione, comunque, venne smentito che la musica potesse disturbare i residenti. I diretti interessati, inoltre, evidenziarono come l’impianto grazie al loro interessamento fosse costantemente pulito.

Una giustificazione che non è servita a placare gli animi ed oggi, ad alcuni mesi da allora, i residenti tornano a farsi sentire e a chiedere che qualcuno intervenga. Già ieri sera sono stati informati del caso i carabinieri.