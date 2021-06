Tragico incidente nel salernitano, due morti: anche un minore

Weekend drammatico nel salernitano a causa di un in incidente che si è registrato domenica sulla SS18, tra Nocera Inferiore e Cava dei Tirreni. Due persone hanno perso la vita. Il sinistro è avvenuto intorno alle 21 e ha coinvolto due motociclette.

Incidente fatale: due le vittime

Fatale l’impatto per un 17enne di Castel San Giorgio. Dopo il trasferimento in ospedale un’altra persona, di Sant’Egidio del Monte Albino, è deceduta per le gravi ferite riportate, aveva 31 anni.

Il sinistro ha coinvolto quattro persone, due delle quali sono ricoverate in ospedale. Grande il lutto nelle comunità delle vittime. A Castel San Giorgio il primo cittadino Lanzara è pronto a proclamare il lutto cittadino.

Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri, intervenuti insieme ai sanitari del 118 dopo il sinistro.