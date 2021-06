Covid, Laurino resta zona rossa, 25 ora i positivi: suora in terapia intensiva

LAURINO. E’ salito a 25 il numero di positivi a Laurino. Il Comune cilentano già dalla scorsa settimana è in lockdown a causa dell’esponenziale aumento dei soggetti affetti da covid. Per quattro di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale; preoccupano in particolare le condizioni di una suora, ricoverata in terapia intensiva.

Chiusa la chiesa: ipotesi cluaster nel coro

Disposta anche la chiusura della chiesa; un cluster si sarebbe diffuso nel coro, stando a quanto al momento sarebbe stato appurato. Si attende l’esito di altri tamponi che potrebbe confermare il numero dei contagi o far registrare un insperato aumento.

La situazione a Piaggine

Resta alto il livello di attenzione anche a Piaggine: «Ad oggi le persone ammalate di Covid presenti nel nostro Territorio sono 17. Due persone residenti nel Comune di Piaggine sono risultate positive ma, essendo domiciliate altrove, espletano la quarantena in altri Comuni», ha detto il sindaco Guglielmo Vairo. In paese si è registrata anche una guarigione.

Al momento nel comune cilentano è stato scongiurato un lockdown ma il primo cittadino ha prorogato l’ordinanza sindacale che prevede la chiusura scuole di ogni ordine e grado e la limitazione della somministrazione di cibi e bevande per Bar, Pizzerie e Ristoranti.