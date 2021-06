Castel San Lorenzo: fondi risparmiati per marciapiedi e illuminazione

CASTEL SAN LORENZO. Approvati i lavori per la realizzazione dei marciapiedi e l’estensione della pubblica illuminazione.

La realizzazione di queste opere, nel comune di Castel San Lorenzo, è complementare ai lavori di collegamento della strada regionale ex 488 (a ridosso del centro urbano del comune) con l’innesto della SS 166.

Quest’iter parte dal 2018 quando venne approvato il progetto di collegamento tra le due arterie con il quadro economico di spesa che fu rimodulato con un ribasso d’asta (dagli iniziali 3 milioni ai 2.280.697,36 euro).

Proprio grazie alle risorse risparmiate ora si interverrà con queste nuove opere. Il costo è fissato in 214.674,44 euro. Di questa somma 168.337,67 sono destinati all’esecuzione dei lavori comprensivi degli oneri sulla sicurezza, la restante parte resta in capo alla stazione appaltante per le spese tecniche, comprensive quelle sui collaudi ed il pagamento dell’IVA.