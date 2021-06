Agropoli, Centro Visite Trentova-Tresino prossimo alla riapertura

AGROPOLI. Il Comune, retto dal sindaco Adamo Coppola, si prepara all’estate puntando a valorizzare l’ oasi naturalistica di Trentova-Tresino.

Il primo atto di questa strategia è incentrata sulla riapertura del Centro Visite, secondo la falsa riga di ciò che avviene dal 2016, anno di inaugurazione della struttura.

Si punta quindi all’avvio di una gestione in collaborazione con le associazioni del territorio per la promozione di un turismo naturalistico e dello sport all’aria aperta (come l’ippoturismo, il trekking, la mountain bike ed il tiro con l’arco). Le attività verranno realizzate con il coordinamento della Proloco SviluppAgropoli.

L’area del Tresino e del Vallone è stata riqualificata anche per ciò che concerne la sentieristica: è stata predisposta infatti apposita segnaletica con tabelle descrittive, mentre tornerà a funzionare anche il punto d’accoglienza (negli anni scorsi gestito anche dai ragazzi del servizio civile), oltre all’allestimento delle panchine.

Tra le linee programmatiche dell’amministrazione, fanno sapere da Palazzo di Città, è previsto anche il “recupero di cinque casolari esistenti, per la diversificazione e destagionalizzazione dell’offerta turistica”.