Solidarietà: ad Agropoli il premio Antonio Pianese

Sabato 12 giugno alle ore 17,30, presso il castello di Agropoli si svolgerà il cerimoniale di conferimento del premio Antonio Pianese (primo bambino oncologico beneficiario, nonché pietra miliare, della Vacanza del sorriso, scomparso nel 2004), assegnato annualmente a persone e organizzazioni, al livello locale e nazionale, che si sono contraddistinte per la generosità, solidarietà e per l’impegno sociale. Evento aperto al pubblico, nel rispetto delle misure anticovid19.

Assegnatari:

– Don Maurizio Patriciello (parroco di Caivano)

– Prof. Franco Faella di Napoli (Ex primario ospedale Cotugno di Napoli)

– Croce Rossa Italiana Comitato Agropoli e del Cilento

– Associazione Sorriso Monica Magliano onlus di S. Giovanni a Piro

– Associazione I ragazzi di San Rocco di Sala Consilina

– Pro Loco di Cicerale

– Dott.ssa Rosalia Tancredi di Ascea

– Classe V Scuola Primaria di Palinuro, anno 2019/20

Sarà l’occasione per discutere della situazione “terra dei fuochi” con chi la conosce in modo approfondito come Don Maurizio Patriciello e di interloquire con persone e organizzazioni che esercitano la solidarietà e l’impegno sociale in modo concreto.

