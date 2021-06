Oroscopo: Ariete, in amore giocate d’astuzia

Ariete

L’assenza di un collega vi fornirà ottime occasioni per mettervi in luce. In amore giocate d’astuzia.

Toro

Le difficolta’ nascono dalla vostra fretta di sfondare nel lavoro. In amore guardate in faccia la realta’.

Gemelli

Non siete fatti per intrighi e compromessi. Vita affettiva sempre più intensa ma state attenti.

Cancro

Dialogo sempre più difficile con i collaboratori. In amore non cantate troppo presto vittoria.

Leone

Un meritato successo lavorativo tarda ancora ad arrivare. In amore evasioni pericolose.

Vergine

Giornata snervante ma ricca di soddisfazioni. In serata c’è chi vi farà dimenticare la stanchezza

Bilancia

Essere disinvolti vi piu’ aiutare negli affari. In amore non lasciatevi incantare dalle apparenze.

Scorpione

Quando fate progetti state con i piedi per terra. Tira e molla pericoloso in amore.

Sagittario

Per affrontare transazioni di affari dovete scegliere il momento migliore. Tempi lunghi in amore.

Capricorno

Per affrontare battaglie nel lavoro bisogna essere convinti ne valga la pena. Sintonia in amore.

Acquario

Qualcuno cercherà di mettere in discussione il vostro lavoro. Siete vittime di un colpo di fulmine

Pesci

In questo periodo nel lavoro evitate di strafare. In amore niente screzi insanabili, non ne vale la pena