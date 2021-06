Monteforte Cilento: parco giochi intitolato ad Arturo Orlando

Il Comune di Monteforte Cilento, guidato dal sindaco Antonio Manzi, ha deciso di intitolare il Parco Giochi in via Tiro a Segno, alla memoria del giovane Arturo Orlando, nato il 9 giugno 1998 e deceduto per un tragico incidente il 30 settembre 2019.

Il ricordo di Arturo Orlando

L’Amministrazione Comunale punta così ad onorare la memoria di un giovane onesto, laborioso e sfortunato e di tramandarne il ricordo alle future generazioni.

L’incidente

Arturo Orlando si trovava al nord con fratello. Fu vittima di un incidente sul lavoro avvenuto in località Monte Pastore del comune di Monte San Pietro, sul primo Appennino bolognese. Era alla guida di un trattore che, da una prima ricostruzione, a causa del dislivello si ribaltò travolgendo il giovane, che morì sul colpo.