Viabilità: Montecorice programma interventi sulle strade

MONTECORICE. Il Comune, retto dal sindaco Pierpaolo Piccirilli, si occuperà della sistemazione e riqualificazione di diverse strade all’interno del proprio territorio.

L’Ente infatti ha intenzione di completare il tratto stradale San Biase Vecchio per congiungere la strada esistente fino al bivio sotto il depuratore, all’ingresso della frazione capoluogo.

Una strada di notevole importanza poiché rappresenta anche un percorso alternativo di mobilità in caso di interruzioni per cause accidentali della viabilità attuale rappresentata dalla strada provinciale.

Per tale motivo il responsabile del servizio lavori pubblici comunale si occuperà della redazione di un progetto da candidare a finanziamento. L’Ente pensa anche dell’adeguamento e sistemazione del tratto stradale tra Agnone e San Mauro Cilento per una nuova viabilità di collegamento.

In questo caso saranno richiesti i finanziamenti alla Regione Campania. Nei prossimi giorni verrà anche presentato il quadro economico di spesa propedeutico alla progettazione.