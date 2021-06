L’almanacco del 6 giugno 2021

E’ il 157° giorno dell’anno, 22ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 208 giorni.

Santi del giorno

San Norberto (Vescovo)

Santa Paolina (Martire)

San Gilberto (Eremita ed abate in Alvernia)

San Marcellino Champagnat

San Claudio di Condat (Abate-Vescovo)

San Colmoco (Colman, Vescovo in Scozia)

Sant’Ilarione il Giovane (Archimandrita)



Oggi è

Il Corpus Domini

Etimologia

Claudio, nome romano della nobile “gens Claudia”, era in origine un soprannome riservato a chi era “claudus”, vale a dire claudicante, zoppo. Deve la sua fortuna al console Appio Claudio, che nel IV-III secolo costruì il primo acquedotto in Roma ed il primo tratto della via Appia.

Proverbio del giorno

Tutto s’accomoda fuor che l’osso del collo.

Aforisma del giorno

Ad ogni uccello, suo nido è bello. (G. Verga)

Accadde Oggi

1933 – Apre il primo drive-in

1944 – Inizia lo sbarco in Normandia

1984 – Inventato il videogioco Tetris

Sei nato oggi?

Sei energico e intraprendente, ma spesso non riesci a cogliere le occasioni positive che ti vengono offerte e così, anche se lavori moltissimo, non sempre raggiungi i risultati che ti prefiggi. Un partner che ti guidi e consigli, sarebbe di grande aiuto. Non esporti a pericoli inutili e sii prudente alla guida dell’auto.

Celebrità nate in questo giorno

1599 – Diego Velázquez

1875 – Thomas Mann

Scomparsi oggi

1961 – Carl Jung

1861 – Camillo Benso conte di Cavour

2005 – Anne Bancroft

1968 – Bob Kennedy