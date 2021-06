Agropoli: si punta ad acquisire i beni confiscati alla criminalità

AGROPOLI. Il Comune, retto dal sindaco Adamo Coppola, ha deciso di partecipare ad una manifestazione di interesse per l’utilizzo e l’acquisizione al proprio patrimonio di alcuni immobili confiscati alla criminalità organizzata (decreto di confisca del Tribunale di Salerno emesso il 12 dicembre 2013).

In tutto sono diciannove, tra terreni ed edifici. Si tratta di una villa in via Piano delle Pere (anche il primo piano ed il piano terra), ed in via Barra, degli appartamenti in via Isca Longa, alla Contrada Mattine, in via Moio Alto, di un deposito in via Italo Svevo, di tre appartamenti in via Madonna del Carmine, compresi due box auto, un appartamento in via Martin Luter King, e tre terreni agricoli di cui uno in via Moio Alto e due in via Cannetiello.

L’intenzione dell’Ente è quella di riqualificare le strutture destinandole a servizi di carattere sociale, destinando le unità abitative più grandi per realizzare una casa di accoglienza per gli anziani, nonchè per minori a rischio oltre che sportelli analoghi, mentre quelle più piccole per le esigenze abitative delle famiglie indigenti.