Parco del Cilento, Pellegrino a fine mandato: ecco il bilancio | VIDEO

VALLO DELLA LUCANIA. Tommaso Pellegrino racconta ai microfoni di InfoCilento gli anni della sua presidenza al Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni. Un lungo periodo fatto di tanto lavoro per far conoscere, prima agli abitanti del territorio e poi ai vacanzieri, questa bellissima terra perché, come racconta, “Bisogna conoscere questa terra per amarla”.

Tantissimi i progetti sviluppati durante la sua presidenza, i progetti di sviluppo e tutela dell’area Parco, gli eventi dedicati ai ragazzi per farli avvicinare alla natura e alla sostenibilità.

La conoscenza passa anche attraverso la promozione di una terra che offre tante piccole realtà, l’una diversa dall’altra. Paesi rurali, vette, corsi d’acqua e mari. Una biodiversità unica nel suo genere e la parola d’ordine per il presidente Pellegrino è amarla.