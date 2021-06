Obiettivo benessere: colesterolo e circolazione | VIDEO

Nuovo appuntamento con “Obiettivo Benessere” la rubrica di Info Cilento che ci regala preziosi approfondimenti su come stare bene e in salute, con particolari accorgimenti per migliorare la qualità della nostra vita.

In studio la conduttrice Roberta Foccillo, ha parlato, in video collegamento, con la Dott.ssa Elvira Serra.

Il tema affrontato è la circolazione delle nostre gambe; in vista dell’estate tanti sono i rimedi per evitare il gonfiore alle gambe, si è poi parlato dell’importanza della calza elastica, di flebiti e di come monitorare al meglio una insufficienza venosa.

Altro argomento, sempre un po’ spinoso, è il Colesterolo. La Dott.ssa Serra, ha parlato della differenza tra colesterolo buono e cattivo e ha indicato quali possono essere i gravi rischi a cui si va incontro se non teniamo sotto controllo, tramite le analisi del sangue, il colesterolo cattivo.

Come sempre, in ogni puntata, vi aspetta la ricetta del nostro chef Gianluca Russo che, di settimana in settimana, ci prepara dei buonissimi e bellissimi piatti da replicare nelle nostre cucine.

