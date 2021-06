Novi Velia: va in pensione ma continuerà a lavorare gratis per il Comune

Va in pensione ma continuerà a dare il suo contributo alla comunità; Il Comune di Novi Velia, guidato dal sindaco Adriano De Vita, infatti, così come previsto dalla legge, ha deciso di conferire un incarico di collaborazione a titolo gratuito, presso il Settore Amministrativo-Affari Generali, all’ex dipendente comunale Sign.ra Gnazzo Donata, collocata in quiescenza dallo scorso 1° maggio.

Attualmente il Settore Amministrativo registra una forte carenza di organico, dovuta ai vincoli sulle assunzioni di personale introdotte negli ultimi anni dal legislatore, e pertanto si rende necessario individuare soluzioni alternative per garantire la funzionalità del servizio e la continuità delle attività e delle funzioni di competenza, che risultano di centrale importanza per la corretta gestione dell’assetto organizzativo dell’Ente.

L’incarico di lavoro gratuito durerà per un periodo di sette mesi; la dipendente potrà utilizzare tutte le strumentazioni in dotazione del Comune necessarie per il corretto espletamento della attività di competenza.