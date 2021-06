L’almanacco del 5 giugno 2021

E’ il 156° giorno dell’anno, 22ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 209 giorni.

Santi del giorno

San Bonifacio (Vescovo e Martire)

San Gualtiero (Frate ospedaliero)

San Franco (Eremita)

Etimologia

Bonifacio, deriva dall’antico nome latino Bonifatius, a sua volta legato all’aggettivo bonifatus, formato da bonus, “buono” e da fatum, “destino”: ha quindi il significato augurale “che abbia un destino fortunato”. Nel Medioevo è stato interpretato, per etimologia popolare, come formato da facere, e quindi “che agisce bene”.

Proverbio del giorno

Di giugno levati il cuticugno.

Aforisma del giorno

Una buona opera non perde le sue grazie perché sostiene cose contrarie alla causa. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi

1977 – Nasce Apple II, primo pc di successo

1989 – Protesta di piazza di Tienanmen

1224 – Fondazione dell’Università di Napoli

Sei nato oggi?

I nati il 5 giugno si meravigliano sempre molto quando gli altri non li capiscono: essi infatti considerano il loro linguaggio chiaro e semplice, oltre che pragmatico, basato sui fatti. Invece molto spesso le loro idee sono intricate, contorte e prive di contatto con la realtà; chili ascolta riesce a seguire il filo dei loro pensieri, ma non a cogliere il significato o l’intuizione di chi vi sta dietro. I nati in questo giorno hanno un lato di sé che li spinge a far sì che tutto vada per il verso giusto, sono spesso competitivi e amano vincere; sebbene non siano di natura perfezionisti, una volta individuata la direzione si costringono ad andare avanti a ogni costo, pensando che un tale atteggiamento possa aiutarli conquistare il successo.

Celebrità nate in questo giorno

1946 – Stefania Sandrelli

1944 – Massimo Cacciari

1898 – Garcia Lorca