Il Cilento ospiterà le finali Under19 di volley femminile

Il Cilento scende in campo per ospitare il grande volley giovanile. Le finali nazionali per la categoria Under 19 femminile per la stagione in corso troveranno di nuovo casa nel territorio dell’Alto Cilento. L’Unione dei Comuni, ha infatti dato la propria disponibilità per l’appuntamento, dopo l’ok della Federazione e del Comitato Provinciale.

Le campionesse in erba del volley italiano si contenderanno il titolo dal 20 al 25 luglio prossimo. Coinvolti i comuni del comprensorio e in particolare quelli dotati di impianti sportivi idonei, da Capaccio ad Agropoli, passando per Torchiara.

Con l’Under 19 femminile la Campania affiancherà Marche, Puglia, Emilia Romagna, Liguria e Sicilia che ospiteranno le fasi finali degli altri campionati giovanili.