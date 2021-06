Bando per 11 licenze demaniali marittime a Montecorice

MONTECORICE. E’ stato pubblicato il bando per l’assegnazione temporanea di 11 licenze demaniali marittime. Avranno finalità turistico – ricettive. L’obiettivo dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pierpaolo Piccirilli, è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile e salvaguardare le risorse del territorio.

Pertanto sono garantite le utilizzazioni che non compromettono le risorse ambientali, la fruibilità dei beni demaniali marittimi e che siano compatibili con le caratteristiche e le finalità del bene demaniale stesso.

Le aree oggetto del bando per le licenze demaniali

Cinque lotti oggetto di concessione sono ad Agnone Cilento (ognuno da 140 metri quadri). Sarà possibile la posa di ombrelloni e sdraio. Tra ogni lotto sarà lasciata una spiaggia libera.

Altri tre lotti sono a San Nicola a Mare: uno da 225 metri quadrati (La Torre) gli altri (San Nicola e Ripe Rosse) di 342.

Altri tratti da affidare in concessione sono presso la spiaggetta adiacente al porto di San Nicola (200 metri quadrati) e a Baia Arena. In quest’ultimo caso un lotto (La Baia) ha un’estensione di 1000 mq e un altro (Rio Arena) di 600.

Le regole

Il concessionario dovrà garantire la pulizia e la manutenzione degli arenili, installare camminamenti o pedane per i diversamente abili, installare servizi essenziali. La concessione sarà valida fino al 15 settembre. La scadenza del termine per la presentazione domanda è fissata per il giorno 14 Giugno 2021 alle ore 10:00.