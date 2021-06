Quattro regioni zona bianca, la Campania dovrà attendere

La zona bianca si allarga: quasi certo il passaggio da lunedì 7 giugno per altre quattro Regioni. Oggi è atteso il nuovo monitoraggio dell’Istituto Superiore da cui, salvo sorprese, cambieranno colore Veneto, Liguria, Abruzzo e Liguria. Lo anticipa l’Adnkronos.

Il verdetto arriverà da parte della cabina di regia che anticiperà l’ordinanza del ministro Roberto Speranza. L’incidenza sotto i 50 casi per 100mila abitanti registrata nelle ultime 3 settimane dovrebbe determinare la promozione delle quattro regioni. Queste si aggiungerebbero a Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna.

In prospettiva si preparano al passaggio Piemonte e Lazio. La Campania, invece, continua a registrare indici di contagio tra i più alti in Italia. Probabilmente la zona bianca non arriverà prima del 21 giugno.