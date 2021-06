Obbligo di prenotazione per gli autobus diretti al borgo di Castellabate

Al fine di agevolare il transito e migliorare la viabilità nel borgo antico di Castellabate, la Giunta municipale ha deciso di regolamentare l’accesso agli autobus turistici attraverso una prenotazione. Uno dei borghi più belli d’Italia, caratterizzato, proprio per la sua bellezza paesaggistica e la notorietà raggiunta, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo, da un grande flusso turistico vuole tutelare la circolazione e salvaguardare sicurezza e vivibilità.

A partire dal prossimo 15 giugno, il nuovo sistema di accesso dei pullman, con relativa tassa di stazionamento, verrà effettuato tramite prenotazione a mezzo mail al Comando Polizia Municipale poliziamunicipale@comune.castellabate.sa.it 0974/961531 oppure all’Ufficio di promozione turistica e culturale turismocultura@comune.castellabate.sa.it 0974/962328 almeno 72 ore prima dell’arrivo, con l’indicazione dell’orario di arrivo e ripartenza, del numero dei partecipanti e con i riferimenti del responsabile della visita guidata.

L’accesso verrà consentito a cinque autobus turistici al giorno, a cui verranno assegnati i posti in appositi stalli numerati, in via Roma e Largo della località Terrate, adiacente al serbatoio idrico. Il costo della sosta verrà calcolato in base alla tipologia e alla capienza del mezzo e dovrà essere effettuato su conto corrente postale, con causale “Arrivo e sosta in Castellabate centro storico”. Al fine di verificare la corretta attuazione del provvedimento sono stati predisposti servizi dedicati di vigilanza da parte della Municipale.

Il Sindaco f.f., Luisa Maiuri, aggiunge: «Abbiamo voluto organizzare un più regolare, ordinato e contingentato arrivo dei visitatori, portato avanti in stratta collaborazione con il comando della nostra Polizia municipale e l’ufficio di promozione turistica, al fine di salvaguardare anche il patrimonio ambientale e culturale del borgo e soprattutto non ledere l’immagine storica e turistica di uno dei borghi più belli d’Italia. Infatti, l’arrivo non regolamentato di numerosi autobus ha creato, in questi anni, intralci e pericoli alla circolazione con lunghe code nell’unica arteria viaria che attraversa il centro storico, con disagi anche per i residenti».

L’Assessore delegato alla viabilità, Salvatore Marinelli, dichiara in merito al provvedimento: «Una decisione che, soprattutto con l’approssimarsi della stagione turistica post covid, si rende necessaria per evitare disagi agli automobilisti e per monitorare in maniera precisa i flussi degli arrivi».