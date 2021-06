143 lavoratori in più per la Cm Bussento, Lambro e Mingardo

TORRE ORSAIA. Da alcune settimana la Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo può contare su 143 unità in più. Si tratta di operatori a tempo determinato, addetti storici che riprendono il servizio presso i cantieri dei 24 comuni dell’Ente Montano.

Una novità importante che, dallo scorso 18 maggio, permette di avere a lavoro nell’esteso territorio di competenza, cinquanta squadre di lavoro per una copertura di 400 chilometri di squadre provinciali.

I lavoratori a tempo indeterminato, oltre ad attività di manutenzione e cura del territorio, saranno di supporto al personale AIB (Antincendio boschivo) impegnati non solo nello spegnimento degli incendi ma anche nelle operazioni preventive e in quelle successive di bonifica del territorio.

La Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, in un periodo importante come quello primaverile ed estivo in cui si registrano tante emergenze, potrà così rispondere ancora più adeguatamente alle esigenze delle comunità locali.