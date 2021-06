Covid: dal Comune di Orria ringraziamenti per i sanitari del San Luca di Vallo

Il Sindaco di Orria, Mauro Inverso, ha voluto ringraziare a nome di tutta la comunità i sanitari dell’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania per l’importante lavoro svolto e che stanno continuando a svolgere nella lotta al Covid-19.

“L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 che ha investito il Mondo intero, è stata causa di sofferenze fisiche e psicologiche per milioni di individui. La guerra, tutt’ora in corso, ha visto combattere in trincea il personale sanitario in tutte le sue componenti.

Ritengo doveroso riconoscere una nota di merito ai medici, agli infermieri, al personale ausiliario e sociosanitario della Medicina d’Urgenza del Nosocomio S. Luca di Vallo della Lucania per l’assistenza prestata ai nostri concittadini che hanno contratto l’infezione in questo anno e mezzo di lotta senza riserve.

Tutti sono accolti con professionalità, umanità, pazienza e dedizione. Empatia dimostrata anche nei confronti dei familiari e di noi amministratori pubblici, attesa la disponibilità e comprensione mostrata. Nonostante le difficoltà degli accadimenti straordinari che ci hanno travolto, il lavoro e l’atteggiamento encomiabile del personale sanitario ha reso la situazione più sopportabile per la fragilità della nostra condizione umana. Grazie a nome dell’intera Comunità.”

Questo il messaggio lasciato ai medici, infermieri e personale tutto del reparto di Medicina D’Urgenza del Nosocomio Vallese dal primo cittadino di Orria come segno di ringraziamento per l’assistenza prestata in questo periodo di pandemia.