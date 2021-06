CM Vallo di Diano: 73 Odt a lavoro

PADULA. Sono rientrati in servizio dal primo giugno gli Operatori a Tempo Determinato della Comunità montana Vallo di Diano. Si tratta di 73 unità che presteranno servizio nei 14 cantieri dei 14 comuni della CM più quello di Pertosa per 156 giornate lavorative.

“Partiamo con le somme residuali del bilancio precedente” riferisce Francesco Cavallone, presidente dell’Ente con sede a Padula “perché anche se la Regione pare abbia già deliberato gli stanziamenti necessari, ancora non ha distribuito le risorse agli Enti montani. Abbiamo però deciso di partire lo stesso con tempismo per rispondere alle esigenze del territorio ed a quelle emergenze che ci auguriamo non possano insorgere, emergenze che sono tipiche della stagione estiva”.

In definitiva il presidente Cavallone si rivolge “ai nostri OTD cui vanno i migliori auguri per l’inizio di questa nuova stagione lavorativa”.