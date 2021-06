Approdo di Velia: convocata conferenza di servizi

ASCEA. L’iter per realizzare l’approdo Velia prosegue spedito. L’amministrazione comunale di Ascea, guidata dal sindaco Pietro D’Angiolillo, da anni programma la realizzazione di un porto e nel 2018 ha avuto la possibilità di ottenere risorse dalla Regione Campania. 7,5 milioni di euro il finanziamento assegnato per garantire la realizzazione dell’opera.

Approdo di Velia: verso la nomina di un progettista esterno

Da Palazzo Santa Lucia hanno più volte sollecitato il comune cilentano a concludere l’acquisizione dei pareri necessari per procedere all’appalto dell’opera e convocare una conferenza di servizi decisoria.

Per discutere dell’approdo di Velia una prima riunione è stata fissata per questa mattina. Oltre al Comune i Interverranno, in presenza o in forma telematica, la Soprintendenza, il Parco, l’Agenzia del Demanio, l’Autorità Portuale del Mar Tirreno, l’Autorità di Bacino, la Regione, l’Asl Salerno, l’Ufficio delle Dogane, Il Mit, la Provincia, la Comunità Montana.

L’importanza del progetto

La realizzazione dell’importante opera permetterà ad Ascea di avere un punto di ormeggio che garantirà l’attracco di imbarcazioni di piccole e medie dimensioni.

Essa inoltre servirà da collegamento di Velia con le vie del Mare. Insomma un ritorno al passato considerato che l’antica città aveva già un suo fiorente porto.

Sull’approdo di Velia non mancano perplessità: l’auspicio dei cittadini è che non vada a determinare danni al litorale.