Alburni, riaprono le scuole. Aumentano i contagi a Piaggine

Buone notizie nei comuni alburnini. I tamponi a cui sono stati sottoposti gli studenti delle scuole di Sant’Angelo a Fasanella, Ottati e Corleto Monforte hanno dato esito negativo. Pertanto da oggi sono riprese le lezioni. Una buona notizia per la comunità locale che dopo il riscontro di un nuovo caso di positività temeva, seguendo la catena dei contatti, che il virus potesse essersi nuovamente diffuso. Così per fortuna non è stato e gli studenti hanno potuto far ritorno in classe.

Aumentano i contagi a Piaggine

Resta chiuso l’edificio scolastico di Piaggine. Qui, ai 12 casi già accertati nei giorni scorsi, se ne sono aggiunti altri quattro.

Il Comune sta valutando di adottare nuove misure restrittive già in essere nella vicina Laurino.

Qui, infatti, è stata imposta la zona rossa (leggi qui) con limitazioni su spostamenti e attività. Quelle di somministrazioni di alimenti e bevande possono garantire il solo asporto.

Alcune, però, hann scelto di restare chiusa per contribuire alla decrescita dei contagi.