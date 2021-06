Ad Omignano una panchina rossa contro la violenza sulle donne

OMIGNANO. Panchine rosse contro la violenza sulle donne. E’ l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Omignano, guidata dal sindaco Raffaele Mondelli. L’Ente, già nei mesi scorsi, aveva deciso di avviare delle iniziative tese a sensibilizzare la comunità sul tema. Ecco perché ha scelto di installare un simbolo ormai comune per ricordare i sempre più frequenti episodi di violenza che hanno visto vittime le donne e sfociati in molti casi in femminicidio.

Panchine rosse ad Omignano: ecco dove saranno installate

La prima panchina rossa è stata inaugurata oggi in Piazza Sant’Antonio. E’ stata decorata dai ragazzi dell'”Istituto Comprensivo di Omignano” accompagnati dalla professoressa Pirone. Sulla panchina compare il numero del “Centro Antiviolenza Gemma”.

L’obiettivo è di posizionare le panchine rosse anche ad Omignano Scalo e in via Europa, al Capoluogo.

Le altre iniziative

L’iniziativa ha cointolto anche gli studenti con l’obiettivo di “avviare un percorso sociale di sensibilizzazione nei confronti del femminicidio”