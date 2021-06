Vibonati, fondi del Governo per la viabilità

VIBONATI. Presto si provvederà a mettere in sicurezza i tratti Cicogna, Cardei e Pantana, nel comune di Vibonati. L’Ente, amministrato dal sindaco Franco Brusco, ha infatti approvato il progetto definitivo e sfrutterà i 50.000 euro avuti in dotazione dal Ministero dell’Interno (contributo per ognuno degli anni fino al 2024) per i lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Il Comune potrà sfruttare 100.000 euro di cui 69.795 euro destinati all’esecuzione dei lavori, mentre la rimanente parte resta in capo alla stazione appalatante per le spese tecniche ed il pagamento dell’IVA sui lavori (10%) e quella generale (22%).

In questo modo il Comune del Golfo di Policastro avrà l’opportunità di garantire la sistemazione di alcune strade che da tempo necessitano interventi.