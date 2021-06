Rete del metano a Trentinara: 426mila euro per il completamento

TRENTINARA. Presto tutto il comune cilentano sarà coperto dalla rete del metano. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rosario Carione, ha approvato il progetto definitivo dei lavori per il completamento degli impianti. A presentarlo l’Amalfitana Gas, la società che gestisce la rete di manutenzione e distribuzione del gas metano in gran parte dei comuni del comprensorio cilentano e si occupa della manutenzione.

Rete del metano: le aree interessate

I nuovi interventi interesseranno Via Unità d’Italia, via dei Mulini, via Risorgimento, via Perato, via Serri, via Cancelli. Le opere avranno un costo di circa 426mila euro.

I finanziamenti

Le risorse necessarie ai lavori arriveranno dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 della Regione Campania. Lo scorso anno, infatti, l’Ente di Palazzo Santa Lucia e il Ministro per il Sud sottoscrissero il ‘Patto per lo Sviluppo della Campania’.

L’obiettivo era quello di recepire le proposte di riprogrammazione e rimodulazione avanzate per taluni interventi, tra cui quelli relativi all’ampliamento del servizio di distribuzione del gas metano in quelle aree ancora prive di tale servizio.