Monte San Giacomo, progetti per i percettori del reddito di cittadinanza

MONTE SAN GIACOMO. Progetti utili alla collettività per i beneficiari del reddito di cittadinanza: questa la strategia di Monte San Giacomo, comune guidato dal sindaco Raffaele Accetta.

Un’occasione, oltre che un obbligo, di inclusione e crescita in quanto i progetti sono strutturati in linea con le competenze professionali dei beneficiari.

Il progetto messo in campo si chiama “Ambiente e Igiene Urbana” per un totale di cinque beneficiari del reddito. I percettori si occuperanno di pulizia e manutenzione del verde pubblico con particolare cura degli ambienti prospicenti le aree di maggiore interesse turistico-ricettivo, il centro storico, i percorsi naturalistici, le relative staccionate, le strade principali e di ingresso al comune nonchè la pulizia e la manutenzione di edifici pubblici come Palazzo Marone, Officina Cultura nonchè di viali e del cimitero comunale.