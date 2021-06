Giuseppe Perrino: l’ex Sapri muore nella partita in ricordo del fratello Rocco

Si apre con un lutto il mese di giugno del calcio campano. Nella giornata di ieri si è spento purtroppo Giuseppe Perrino, calciatore nato il 3 gennaio 1992 a Pompei.

Giuseppe Perrino: si è spento il calciatore ex Ebolitana

Il trentenne, ex anche dell’Ebolitana, è stato colpito da un malore. Il giovane stava partecipando ad una partita di calcetto a Poggiomarino, nel napoletano. Si trattava di un piccolo torneo organizzato per ricordare la memoria di Rocco Perrino, fratello di Giuseppe scomparso tre anni fa a soli 24 anni mentre si stava allenando in bicicletta. L’ex centrocampista, con tante casacche vestite in giro per la Campania, durante la partita in commemorazione del fratello si è accasciato a terra in seguito ad un malore, davanti agli occhi degli amici increduli all’accaduto. Inutili i soccorsi sanitari del 118 che hanno potuto constatare con le forze dell’ordine solo la morte dell’ex centrocampista.

Per il centrocampista trascorsi anche nella nostra provincia

Il centrocampista è cresciuto nelle giovanili del Parma ed ha vestito anche la casacca della Nazionale Under 21 di Lega Pro. Poi una carriera in Serie C con Bellaria e Vigor Lamezia, prima di calcare i campi di quarta serie con la Turris. Nelle ultime stagioni le esperienze in Promozione con Real Poggiomarino, Pimonte e Solofra, dove ha giocato lo scorso campionato. Trascorsi per Giuseppe Perrino anche nelle giovanili della Paganese prima di passare al Sapri in D, nel campionato 2011/2012 dove colleziona 32 presenze. La stagione successiva il salto in Lega Pro Seconda Divisione con l’Ebolitana per poi approdare prima alla Battipagliese, nel 2014-2015, e successivamente alla Scafatese.