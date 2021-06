Gadget personalizzati: il successo senza tempo delle penne con logo

Molte imprese e professionisti per rafforzare la promozione aziendale utilizzano le penne personalizzate, un prodotto evergreen che ancora oggi si conferma tra i gadget più efficaci per il marketing e la pubblicità.

Si tratta di un risultato sorprendente, considerando che a giugno la penna a sfera compirà 83 anni, dopo la registrazione del brevetto da parte di László Bíró, sebbene il primo prototipo risalga addirittura al 1888.

Oggi le penne con logo sono tra i gadget aziendali più venduti in assoluto, un successo senza tempo garantito dalla capacità di questi oggetti d’uso quotidiano di rinnovarsi.

Dai modelli tradizionali alle nuove penne ecologiche, fino ai prodotti più esclusivi e raffinati, le penne rappresentano il gadget promozionale per eccellenza, un oggetto dalla grande utilità, caratterizzato da un prezzo accessibile e tantissime opzioni di personalizzazione disponibili attraverso le moderne tecniche di stampa.





Perché le penne personalizzate sono i gadget promozionali più utilizzati?

Non stupisce che le penne personalizzate siano in assoluto il gadget più diffuso e apprezzato per le attività promozionali, grazie al connubio unico tra qualità e prezzo assicurato da questo oggetto straordinario.

Nonostante la forte digitalizzazione, le penne resistono ancora oggi, rimanendo un accessorio fondamentale da avere in casa o al lavoro, un oggetto di piccole dimensioni che può essere sistemato in qualsiasi borsa o astuccio, oppure messo in tasca o all’interno dell’agenda.

Naturalmente, per usare questi gadget nelle campagne promozionali è necessario scegliere un servizio di stampa professionale, in grado di mettere a disposizione un’ampia scelta di proposte di alta qualità.

Ne costituiscono un esempio le penne personalizzate con logo di Easy Gadget, piattaforma online dove trovare tantissimi modelli in plastica, metallo, materiali ecologici, con meccanismo multifunzione, sistema touchscreen, oppure con luce a LED integrata.

Una volta individuato il modello giusto basta selezionare il tipo di personalizzazione che si desidera realizzare, scegliendo il colore della penna e, ovviamente, inviando il file grafico per la stampa del logo. In base alla penna scelta è possibile usufruire di tecniche differenti, come la serigrafia o la tampografia, con soluzioni innovative come la stampa digitale diretta per riprodurre grafiche estremamente dettagliate e loghi ad alta definizione.

Acquistare le penne con logo online consente di gestire tutto il processo in modo smart, per risparmiare tempo e concludere l’ordine in modo rapido, direttamente dal proprio pc o da uno smartphone.

Dopo aver controllato l’anteprima di stampa è possibile confermare l’ordine, per ricevere la merce a casa o in azienda attraverso consegna convenzionale o rapida, in base alle proprie esigenze. Per i pagamenti ormai sono sempre accettati anche i sistemi digitali come PayPal, altrimenti basta usare una carta di credito o effettuare un bonifico bancario.





Come personalizzare le penne pubblicitarie in modo efficace

Le penne possono essere adattate alle necessità delle proprie campagne promozionali, con tantissime soluzioni disponibili per la stampa del logo e la personalizzazione cromatica del prodotto.

Gli elementi grafici, ad esempio, possono essere inseriti in vari punti della penna, con la possibilità di richiedere il logo sul fusto o la clip. I numerosi dettagli estetici disponibili permettono di creare una penna unica, uno strumento perfetto per qualsiasi finalità, dalla pubblicità durante eventi e fiere all’omaggio da offrire ai clienti, fino alla dotazione per i dipendenti insieme ai gadget tecnologici e agli altri accessori per l’ufficio.

Tra le caratteristiche da valutare ci sono aspetti come il modello, il materiale e il tipo di inchiostro, analizzando con attenzione, oltre alla tecnica di stampa, anche il prezzo, affinché la spesa sia in linea con il proprio budget pubblicitario.

Per ottimizzare l’effetto della penna con logo è possibile realizzare un intero kit, ad esempio acquistando sia la penna personalizzata sia taccuini, agende o rubriche, oppure creando un welcome kit da proporre ai nuovi clienti per aumentare la fidelizzazione.

I molteplici modelli disponibili e i numerosi impieghi delle penne le hanno consacrate come il gadget promozionale per eccellenza, un risultato del tutto meritato per un oggetto con oltre 130 anni di storia al top anche nell’era digitale.