Covid, da domani prenotazioni libere

Vaccino anti covid per tutti in Italia da domani, 3 giugno. A partire da giovedì, infatti, le prenotazioni saranno libere e non più per fasce d’età.

“Dal 3 giugno si darà la possibilità alle Regioni e alle province autonome di aprire su tutte le classi seguendo il piano, utilizzando tutti i punti di somministrazione, anche quelli aziendali”, ha annunciato nei giorni scorsi il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo.

“Le dosi a disposizione saranno 20 milioni”, ha precisato, e ogni Regione dovrà regolarsi sul numero di dosi, ma quello che bisogna “evitare è la rincorsa tra Regioni per avere più vaccini”.

Si attende ora l’ufficialità anche da parte della Regione Campania. Il presidente De Luca, infatti, aveva mostrato perplessità per la carenza di dosi.