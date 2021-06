Corleto Monforte, si punta alla riqualificazione dei giardini pubblici

CORLETO MONFORTE. Messa in Sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche in parte dei giardini pubblici nel comune di Corleto Monforte.

Questa la strategia dell’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Sicilia, che ha approvato un progetto esecutivo in merito. L’Ente è beneficiario di un contributo del Ministero dell’Interno indirizzato a quei comuni con popolazione inferiore a mille abitanti per le opere di messa in sicurezza di scuole,strade,edifici pubblici e patrimonio comunale nonchè per l’abbattimento delle barriere architettoniche di 81.300,81 euro.

Il finanziamento, per essere confermato, vede il 15 agosto come termine per l’esecuzione dei lavori. Redatto quindi il quadro economico di spesa: della somma a disposizione 65.473,29 euro saranno destinati ai lavori a base d’asta compresi gli oneri per la sicurezza, il resto resta a disposizione della stazione appaltante per le spese tecniche ed il pagamento dell’IVA sui lavori (10%) e quella generale (attualmente al 22%).