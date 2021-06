Agropoli, più spazio ai lidi: ok all’ampliamento delle concessioni

AGROPOLI. Dallo scorso primo giugno e fino al 30 settembre prossimo, sarà possibile installare piattaforme in aree demaniali marittime per finalità turistico – ricettive. E’ quanto ha disposto l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola. L’esecutivo ha offerto questa possibilità ai titolari di concessioni demaniali per l’ampliamento delle autorizzazioni già esistenti.

Ampliamento concessioni: ok a piattaforme in mare

Ogni concessionario potrà richiedere lo specchio acqueo prospiciente la sua attività, per installazioni di piattaforme della superficie massima di 500 metri quadri, non intralciando le pertinenze delle altre attività stesse.

Sono escluse le istanze di soggetti titolari di concessioni demaniali marittime e/o fluviali che versano in condizioni di occupazione illegittima di aree demaniali e/o di morosità, per qualsivoglia motivo, nei confronti del Comune di Agropoli.

Già lo scorso anno il Comune adottò una misure simile, anche in considerazione dell’emergenza covid. Nel 2020, però, l’Ente aveva previsto installazioni fino ad una superficie massima di 150 metri quadrati, ora la decisione di aumentare ulteriormente lo specchio acque a disposizione.

Il rilascio dell’autorizzazione è vincolato al via libera dell’ufficio circondariale marittimo.